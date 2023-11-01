قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 23 فلسطينيا ضمن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين الفلسطنيين، منهم أسرى محررين خلال ساعات ليل الأربعاء، بينما شنت الآلة الحربية هجوما ضخما على المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية، ونرصد خلال هذا التقرير أبرز حوادث الاعتقال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقال 5 منهم أسير محرر شمال القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم أسير محرر، في أعقاب اقتحام بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من مهنا طه، وأيمن شماسنة، وصهيب سليم شماسنة، وهمام سعيد طبنجة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما اعتقل الأسير المحرر محمد جمال حوشية عقب الاعتداء عليه بالضرب.

الاحتلال اعتقل شابين في قرية شقبا

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية شقبا غرب رام الله، واعتقلت شابين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشابين علي أحمد ثابت، وطبيب الأسنان محمد يوسف المصري، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

اعتقال 4 مواطنين شمال الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإربعاء، أربعة مواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن جيش الاحتلال شن حملة مداهمات طالت عدة منازل في البلدة، واعتقل أربعة مواطنين وهم: محمد نظام اخليل، ومحمد مهيار عوض، وعايش ناصر اخليل، ووجيه بدر اخليل.

إعادة اعتقال أسير محرر

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اعتقال أسير محرر من بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة فرعون، واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله.

اعتقال 6 مواطنين في مدينة بيت لحم

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة مواطنين لدى اقتحامها مدينة بيت لحم، وقرية أبو نجيم وبلدة بيت فجار جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة بيت لحم، من بينها منطقة العبيات وواد شاهين وواد معالي، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل، وهم: معتصم عادل عبيات، وعنان سمير خميس، وبهاء خضر نواورة الذي تم اعتقاله بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه وعلى والدته بالضرب، وتحطيم محتويات منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح عودة الهريمي، ويوسف أحمد صلاحات بعد مداهمة منزليهما في قرية أبو نجيم، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب راغد حسين ديرية بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار.

اعتقال 5 شبان جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، واستولت على منزل في يعبد.

وذكرت مصادر أمنية لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من يوسف باسم كميل أثناء مروره عبر حاجز زعترة جنوب نابلس، وياسر إبراهيم أبو الرب، وأحمد يوسف حمامدة، ومحمد فخري نزال، وعبد الرحمن رياض أبو الرب، بعد استدعائهم لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم .

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن كامل أبو شملة لعدة ساعات بعد اقتحامها بلدة يعبد، كما اقتحمت قرى طورة، وجلبون، وفقوعة، في جنين.