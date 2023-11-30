رد فعل مفاجئ من شقيق المحتجزة مايا أثناء وداعه للفصائل الفلسطينية.. ماذا حدث؟| عاجل

خطفت المحتجزة الإسرائيلية مايا ريجيف، الأنظار إليها بسبب نظراتها وحديثها مع أحد مقاتلي الفصائل الفلسطينية، خلال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني وجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ ليتكرر الأمر نفسه مع شقيقها «إيتاي»، الذي أطلق سراحه في الصفقة السادسة.

وداع شقيق المحتجزة الإسرائيلية مايا

وبحسب فيديو نشرته الفصائل الفلسطينية، ظهر إيتاي ريجيف، البالغ من العمر 18 عامًا، وهو يبتسم ويسلم على أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبعدها يصعد إلى سيارة الدفع الرباعي، ويقول أحد عناصر المقاومة الفلسطينية له «باي»؛ ليظهر شخص آخر من مقاتلي الفصائل، ويبدو أن ريجيف يعرفه جيدًا حتى أنه أشار بيده إليه وقام بالسلام الحار بالأيدي.

الليلة متأكد بأنه نتنياهو بينجلط pic.twitter.com/x3eVnOMaiQ — الداعية محمود الحسنات (@mahmoudalhsanat) November 30, 2023

تلك اللقطة خطفت الأنظار مرة، ليتداولها رواد منصّات التواصل الاجتماعي ومقارنتها بمثلما ما حدث مع شقيقته المحتجزة الإسرائيلية مايا ريجيف، وكان الثنائي تم احتجازهما في حفل موسيقى غلاف غزة، وقت أحداث السابع من أكتوبر 2023 المعروفة باسم «طوفان الأقصى»، وأصيبت وقتها «مايا» برصاصة طائشة لكنها تلقت الرعاية على أيدي الفصائل الفلسطينية.

حديث والدة المحتجزة الإسرائيلية مايا

كانت والدة إيتاي خرجت ، قبل ساعات، في أول لقاء تلفزيوني تتحدث عن وضع ابنتها الصحي، وأملها في إطلاق سراح ابنها الأصغر «إيتاي»، موضحة في لقاء تلفزيوني على شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية: «هناك الكثير من الأمل، لأنه أولاً وقبل كل شيء، كان ينبغي أن يتم إطلاق سراح إيتاي في الصفقة الأولى إنه طفل، عمره 18 عامًا فقط، نحن على استعداد للانتظار».