المرشح الرئاسي فريد زهران يعقد مؤتمرا جماهيريا في المنيا اليوم

يواصل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقد مؤتمراته الجماهيرية في المحافظات؛ لعرض البرنامج الانتخابي على الأهالي والاستماع إليهم.

وكشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لـ«الوطن» عن عقد مؤتمر جماهيري اليوم الخميس في دير مواس بمحافظة المنيا، وذلك في تمام الساعة 3 عصرا.

حملة فريد زهران

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، انعقاد ورشة العمل الخاصة بمتابعة انتخابات المصريين في الخارج بداية اليوم الخميس، الساعة 4 مساء، بمقر الحملة في المقطم.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

وفي وقت سابق، كشفت حملة فريد زهران، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج، وستتواصل غرفة عمليات الحملة مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية، لمتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما تتابع الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

من جانبه، أكد المهندس باسم كامل مدير الحملة الانتخابية، أنّ غرفة عمليات حملة فريد زهران ستصدر تقارير يومية بشأن متابعتها وملاحظاتها بشأن انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.