الحزب الليبرالي المصري يعلن تأييد فريد زهران رئيسا للجمهورية

أصدر الحزب الحزب الليبرالي المصري «تحت التأسيس»، بيانا عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، أعلن فيه دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيسا للجمهورية.

وجاء نص البيان كالتالي: «في إطار ما تشهده البلاد من حراك سياسي، و‎اتساقًا مع الدعوة للاستحقاق الانتخابي على أرفع وأعلى منصب في الدولة المصرية، رّكَز الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) طوال الأيام الماضية، منذ بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، ركز على متابعة كل البرامج الانتخابية لكل المرشحين، تفصيلية كانت أو موجزة، حتى يكون قرارنا في نهاية الأمر بشأن دعم وتأييد المرشح الأقرب لرؤيتنا السياسية نابعًا عن قناعات لا عن تخمينات أو استنتاجات».

وتابع: «إيمانًا مِنا بأن الديموقراطية هي أساس أي مجتمع متقدم، وانطلاقًا من موقفنا الليبرالي، ودعمًا لوحدة صف المعارضة المصرية في وقت تمثل فيه التنافسية والتعددية الحزبية المَخرَج الرئيسي والطريق الأوحد لتنمية الحياة السياسية، وبناء عن تصويت غالبية أعضاء هيئتنا التأسيسية، فإننا نعلن تأييدنا ودعمنا للمرشح الرئاسي فريد زهران، لما يحمله برنامجه الانتخابي ‎من رؤى تتوافق في أغلبها مع رؤية ومبادئ حزبنا، الذي يركز على تعزيز الديموقراطية وسيادة القانون، وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي، والتأكيد على حماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، إضافة للحفاظ على استقلالية القضاء، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

واختتم البيان: «أخيرًا يناشد الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) كل القوى المدنية، التي تؤمن بوجود معارضة راشدة تعمل في إطار الثوابت الوطنية للدولة المصرية، بدعم فريد زهران، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لِما له من خبرة ورؤية وقدرة على الالتزام لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعًا».