البابا تواضروس يستقبل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد المرافق له.

مسافة واحدة من كل المرشحين

أكّد قداسة البابا أهمية المشاركة في الانتخابات، موضحًا أنَّ الكنيسة على مسافة واحدة من كل المرشحين وليس لها توجه سياسي معين لكنها حريصة على أن يقوم المصريون بواجبهم من خلال المشاركة في التصويت .

وعبّر فريد زهران عن تقديره للدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية كما أوضح المرشح رؤيته وأسباب ترشحه للانتخابات وطلب من قداسة البابا وكل الرموز الدينية ومن له تأثير على الشعب المصري دعوة المصريين للمشاركة ، من يشعر بالرغبة في التغيير يدلي بصوته لصالح التغيير ومن يرغب في استمرار الوضع يعطي صوته لأحد مرشحي النظام الحالي،.

كما أوضح المرشح الاهتمام الكبير الذي يوليه البرنامج و كل الأحزاب الشريكة في الحملة لأهمية ترسيخ مفهوم المواطنة وضرورة انشاء مفوضية مكافحة التمييز كاستحقاق دستوري له أولوية لم يتحقق خلال السنوات الماضية.

دور الكنيسة في خدمة الوطن

كما ناقش اللقاء، التاريخ الوطني والخدمي العظيم الذي تقوم به الكنيسة المصرية ودورها البارز بما تملكه من كنائس خارج القطر المصري كقوة داعمة للدولة المصرية خارجياً.

حضر اللقاء النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل والمهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح فريد زهران، والنائب إيهاب منصور و النائبة أميرة صابر و النائب فريدي البياضي والنائب أحمد القناوي وإيهاب الخراط ومعتز الشناوي وأميرة فؤاد