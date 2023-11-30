عاجل| خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر

علق الخبير التحكيمي سمير عثمان، على ركلة الجزاء المحتسبة من الحكم طارق مجدي، لصالح الزمالك في لقاء الفريق ضد مودرن فيوتشر الذي أقيم أمس الأربعاء، بملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر دوري NILE، مؤكد أنها ركلة جزاء غير صحيحة.

سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر غير صحيحة

وقال سمير عثمان، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: «ركلة جزاء الزمالك التي تم احتسابها غير صحيحة لأن هناك مخالفة من الجزيري على لاعب فيوتشر وكان على حكم الـ VAR التدخل لإلغاء ركلة الجزاء».

وأختتم: «حكم الساحة لا يمكن له رؤية شد سيف الزيري للاعب فيوتشر، ولكن كان يجب أن يكون التدخل من جانب تقنية الفيديو».

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني معتمد جمال، حقق الفوز على مودرن فيوشتر بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد مصطفى زيزو والسنغالي إبراهيما نداي.

ووصل رصيد الفريق الأبيض للنقطة رقم 11 وارتقى للمركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بعد لعب 7 مباريات حتى الآن حقق الفوز في 3 مباريات على حساب البنك الأهلي وسموحة ومودرن فيوتشر وتعادل في مباراتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب وخسر مثلهما أمام إنبي وزد أف سي.