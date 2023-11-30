كشف لغز مقتل سائق النقل يهدد أحمد داود في الحلقة التاسعة من مسلسل زينهم

أحداث متصاعدة شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل زينهم، حيث حاول «زينهم» أن يصل إلى القاتل الحقيقي لـ سائق سيارة النقل، وظل يبحث في القضية، حتى وجد دليلا يدين «محروس الويشي»، بأنّه كان السبب بوضع مادة مخدرة له في الطعام.

ومن ضمن أحداث الحلقة التاسعة، أنّ زينهم أخبر رئيس المباحث بكل المعلومات والدلائل التي وصلت إليه، ولكنه يحذره بأنّه سيتخذ ضده إجراء حال تدخل في القضية مرة أخرى، وهدد رئيس العصابة «محروس الويشي»، «جميلة» للابتعاد عن القضية، وانتهت أحدث الحلقة بتهديد «زينهم».

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل زينهم

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 8:00 مساءً، والإعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة 2:00 صباحًا، أما الإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا في اليوم التالي.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم بطولة أحمد داود المسلسل الأكثر مشاهدة على watch it، بطولة الفنان أحمد داود، ويشاركه في البطولة كريم قاسم وتارا عماد المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج أروما وإخراج يحيى إسماعيل.