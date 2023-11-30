هزات أرضية تضرب 3 دول أوروبية بينها البرتغال وإيطاليا

ضربت 3 هزات أرضية، صباح اليوم، 3 دول أوروبية، وهي إيطاليا ورومانيا والبرتغال، تراوحت قوتها ما بين 1.7 و2.9 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

في البرتغال، ضربت هزة أرضية بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 21 كيلومترا، وقال مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 55 كيلومترا جنوب شرق مدينة أورينسي شمال غرب إسبانيا.

هزة أرضية بقوة 2.1 درجة تضرب إيطاليا

وبلغت قوة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا وقعت على مسافة 17 كيلومترا شمال شرق مدينة مانياجو، وعلى مسافة 99 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة ترييستي شمال شرق إيطاليا.

وفي رومانيا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة، الدولة الواقعة جنوب شرق أوروبا، بعمق 10 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 16 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من تزمانا.