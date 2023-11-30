قناة السويس تعلن الانتهاء من مشروع توسعة القطاع الجنوبي

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك بعد انتهاء مشروع توسعة القناة بعرض 40 مترًا جهة الشرق، من الكيلومتر 132 ترقيم القناة إلى الكيلومتر 162 ترقيم القناة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في بيان صحفي أنه جار عمل الخرائط الملاحية الجديدة بعد نقل خط منتصف القناة (محور القناة) نتيجة مشروع التوسعة إلى المحور الجديد.

وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة بلغت 76% بإجمالي كميات تكريك قدرها 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

ربيع: مشروعات تطوير القناة تحظى باهتمام الرئيس السيسي

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار تنفيذها.

وأضاف «ربيع» في بيان صحفي: «اهتمام القيادة السياسية هو صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي» مشيرا إلي أهمية مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة لما له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي بنسبة 28%.

وتابع: «لمسنا تأثير تطوير القطاع الجنوبي الفعلي في بعض الحالات بمنع جنوح عدد من السفن التي تعرضت لأعطال فنية طارئة خلال عبورها في نطاق المشروع وزيادة قدرة القناة، العددية والاستيعابية لتتمكن من استيعاب معدلات نمو حركة التجارة العالمية».

ربيع: سياسات تسويقية لجذب خطوط الملاحة

وقال ربيع إن إقبال الخطوط الملاحية وزيادة أعداد السفن تعكس نجاح السياسات التسعيرية والتسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة في التعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى نجاح السياسات التسويقية في جذب سفن تعبر لأول مرة، بلغ عددها 387 سفينة بإجمالي إيراد 71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.