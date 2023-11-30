قناة السويس تسجل أرقاما قياسية جديدة في نوفمبر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2023 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة خلال أشهر نوفمبر على مدار تاريخ القناة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في بيان رسمي صباح اليوم الخميس أن الأرقام تشمل أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة، مشيرا إلي أن المؤشرات غير المسبوقة المتتالية التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة تعد نتيجة مباشرة لنجاح مشروعات التطوير والخدمات الملاحية، ودعم القيادة السياسية في رفع تصنيف القناة.

ربيع: عبور 5264 سفينة في القناة خلال نوفمبر

وقال «ربيع» إن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت خلال شهر نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 93 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4.3 %.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية بلغت 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 10.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 8.2%.

ربيع: القناة حققت عائدات بزيادة 20.3% خلال نوفمبر

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس خلال شهر نوفمبر من العام الميلادي الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 20.3 %، حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 854.7 مليون دولار مقابل 710.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 144.4 مليون دولار.