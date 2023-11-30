عضو «التنسيقية»: مشهد الانتخابات الرئاسية استثنائي وجديد على مصر

قال حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشهد الانتخابات الرئاسية استثنائي ومختلف وجديد على مصر، إذ يتنافس 4 مرشحين لديهم وضع سياسي مختلف، وتشارك 3 أحزاب سياسية بمرشحين من خلال رؤساء الأحزاب وتلك الأحزاب تشارك في المشهد السياسي فعليا، إذ لديها نحو 83 مقعدا في البرلمان فهي ممثلة في الشارع ولها مؤيدون.

الشباب تقود الدعاية الانتخابية

وأضاف «الجمل»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أن الشباب يقودون الدعاية الانتخابية في كل المحافظات منذ انطلاقها، فالوضع العام للانتخابات جديد على الدولة المصرية، والهيئة العليا للانتخابات تصدر بشكل يومي مجموعة من البيانات من أجل التوعية ونشر التعليمات والحفاظ على الشكل العام بالنسبة لعملية الانتخابات.

توزان كبير للغاية بين كل المرشحين

وتابع: «على مستوى الإعلام، يوجد توزان كبير للغاية بين كل المرشحين، إذ يتم استضافتهم للتعبير عن رؤيتهم، وتنتشر الحملات الانتخابية للمرشحين والقادرة على التعبير عن نفسها سواء في الشارع أو المواقع الإلكترونية أو صفحات السوشيال ميديا»، مشيرا إلى وجود زخم سياسي لم يحدث في مصر من قبل، ولأول مرة نشهد هذا الوضع في الانتخابات الرئاسية.