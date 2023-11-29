«حملة حازم عمر» تعقد لقاء تنظيميا مع أعضاء أمانة الإعلام المركزية لحزب الشعب الجمهوري

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، اليوم، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الإعلام المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، وأيضًا رئيس لجنة الإعلام المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الإعلام بجميع محافظات الجمهورية.

تفاصيل اللقاء

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس لجنة الإعلام المركزية، رحب فيها بالحضور من أمانة الإعلام، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء الأمانة داخل الحزب في هذه الفترة تحديدًا، لاسيما أنهم هم الأساس في إبراز كل ما يقوم به الحزب والحملة من جهود، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

وأوضح اللواء أبو هميلة، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس حازم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.