أبو شامة: الانتخابات الرئاسية ضلع متمم لعملية الإصلاح السياسي

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن الانتخابات الرئاسية تمثل ضلعا متمما لعملية الإصلاح السياسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، إن الانتخابات الرئاسية مشهودة في تاريخ مصر المعاصر، وهي تتويج لآثار التنمية السياسية في مصر العامين الأخيرين، والدولة أدت ما عليها في تنظيم انتخابات نزيهة حتى اللحظة بكل تفاصيلها بشهادة تقارير إعلامية كثيرة.

النخب السياسية في مصر أدت دورها بشكل فعال

وتابع بأن النخب السياسية في مصر أدت دورها بشكل فعال سواء بمشاركتها في الحوار الوطني الذي سبق الانتخابات أو في تقديمها لمرشحين من العيار الثقيل يرتقون لقيمة المنصب وأهميته، مؤكدا أن الضلع الثالث يتمثل في دور المواطن الذي يتحقق بالماركة الإيجابية في هذه الانتخابات والتي ستبدأ بالمصريين بالخارج.

ماراثون الانتخابات

وينطلق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، والذي يبدأ بتصويت المصريين في الخارج على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، وسط استعدادات مكثفة من السفارات ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.