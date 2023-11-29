استعدادات مكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية في المنيا

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، جهودها لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بتوجيهات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

المنيا تستعد للانتخابات الرئاسية

وفي قرية صفط الخمار، أجرت الوحدة المحلية أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة داخل الوحدة المحلية والقرى التابعة لها، كما استجابت لمطالب المواطنين بشد أسلاك كهربائية جديدة وتركيب 30 كشاف إنارة بطريق جبانة صفط الخمار لتوضيح الرؤية الليلية.

وفي ذات السياق، واصل قسم الإنارة بقرية بني محمد سلطان تغيير وتركيب كشافات إنارة وصيانة أعمدة الإنارة أمام مقار الانتخابات الرئاسية بالقرية والقرى التابعة لها، وذلك لتوضيح الرؤية ليلا واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إعداد المقار الانتخابية في المنيا

وفي وقت سابق، ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 508 مراكز انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و689 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، مع تقديم الدعم اللوجيستي.

ودعا المحافظ المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية.