«توقف عنها الآن».. اكتشاف كارثة تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين

البعض يعتبر السجائر الإلكترونية بديلا مناسبا وأقل ضررًا من طرق التدخين التقليدية المتعارف عليها منذ عقود، والبعض الآخر يستخدمها كوسيلة للإقلاع عن التدخين، لكن العلماء أكدوا أنها تمثل خطرًا أكبر أو يماثل جميع الوسائل الأخرى.

مخاطر كبيرة للسجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية هي أجهزة تطلق بخارًا يحتوي على النيكوتين وبعض المواد والمركبات الأخرى، جرى الترويج لها بأنها وسيلة أقل ضررًا للإقلاع عن التدخين، ولكن أظهرت الدراسات أن هناك العديد من الآثار الصحية السلبية المرتبطة بها، بما في ذلك تلف الرئتين، بحسب موقع «the american lung association».

بحسب الطبيب فياتشسلاف سفيتلاكوف، أخصائي الأمراض الصدري، السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية، تحتوي علة نسبة عالية من الشوائب الضارة التي تسبب تلف الرئتين بشكل سريع، إلى جانب بعض النكهات التي تضاف إلى السوائل مثل ثنائي الأسيتيل الذي يؤدي إلى مرض خطير يسمى التهاب القصيبات المسد، الذي من الصعب جدا علاجه.

في عام 2019، اندلعت أزمة صحية غير متوقعة أو مسبوقة داخل الولايات المتحدة، كان سببها ما يطلق عليه «متلازمة الرئة» المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، حينها أدت هذه الأزمة إلى وفاة أكثر من 60 شخصًا وإصابة أكثر من 2,800 شخصًا.

رغم أن الأزمة تسببت في وفاة عدد كبير من الأشخاص، لكن لم يتم تحديد السبب الدقيق لمتلازمة الرئة المرتبطة بالـ «vaping» حتى تلك اللحظة، ولكن يعتقد أن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى التهاب الرئتين وتلفها.

الأعراض الشائعة لمتلازمة الرئة المرتبطة بالـ vaping

ضيق التنفس

سعال

ألم في الصدر

حمى

قشعريرة

غثيان

قيء

إسهال

بالإضافة إلى متلازمة الرئة المرتبطة بالـ vaping، هناك العديد من الآثار الصحية السلبية الأخرى المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، لذلك، يجب التأكد من أنها ليست آمنة، إذا كنت تفكر في الاعتماد عليها، فتحدث إلى الطبيب أولاً، ومنها.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

زيادة خطر الإصابة بالسكري

زيادة خطر الإصابة بالسرطان

نصائح للوقاية من أضرار السجائر الإلكترونية

الابتعاد عنها حال المعاناة من أي حالات صحية مزمنة، مثل أمراض القلب أو الرئة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

إذا كنت أقل من 18 عامًا من العمر.

إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين.

اتباع تعليمات الشركة المصنعة بعناية، يقي من خطر الإصابة بالأمراض التي تسببها السجائر الإلكترونية، إلى جانب تجنب تلك التي تحتوي على مواد غير قانونية أو ضارة، وأخيرًا يجب التوقف واستشارة الطبيب حال ظهور أي أعراض.