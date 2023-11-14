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«الصحة العالمية»: 23% من الحوامل يفقدن الأجنة بسبب التدخين السلبي

كتب:

مريم الخطري
12:58 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الصحة العالمية

الصحة العالمية

أعلنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، أن 23% من السيدات الحوامل يفقدن الأجنة بسبب التدخين السلبي، و 13% من الأجنة تحدث لهم تشوهات، موضحة أن مصر من أوائل الدول التي ترتفع فيها معدلات التدخين في منطقة الشرق الأوسط ومعظمهم من الشباب.

ضرورة التوقف عن التدخين

ودعت المواطنين في مصر بضرورة التوقف عن التدخين بشكل عاجل وسريع، حتى لا تعود مصر إلى الوراء، في ظل النجاحات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالقطاع الصحي من خلال تدشين عدد كبير من المبادرات الصحية التي تستهدف جميع الفئات العمرية.

وقدمت ممثل منظمة الصحة العالمية التهنئة لمصر بسبب تقدمها في المجال الصحي، وخلوها من عدد كبير من الأمراض منها الحصبة والحصبة الألمانية وخلوها من فيروس سي، مؤكدا أن مصر تعد أول دولة على مستوى العالم تستطيع القضاء على فيروس سي، بفضل جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الان في أحد الفنادق الكبري، لإطلاق مبادرة صحة الأجنة بالتعاون بين مستشفي وادي النيل ووزارة الصحة والسكان وهيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية.

 

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.