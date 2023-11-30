مسؤول فلسطيني يشيد بجهود مصر تجاه القضية الفلسطينية: متكاملة ومركزية

قال الدكتور محمد أبو سمرة، المفكر والقيادي الفلسطيني، إن الدور المصري هو الأساسي في مفاوضات التهدئة داخل غزة، وكل الجهود المبذولة على المستوي العربي والإقليمي و الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

الجهد المصري تجاه القضية الفلسطينية متكامل

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أن الجهد المصري تجاه القضية الفلسطينية متكامل ومركزي، من أجل وضع حد لكل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بصورة فاقت كل التوقعات والاحتمالات.

حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي

وتابع: «الحديث بشكل واضح للغاية ليس فقط عن وقف إطلاق النار، وإنما عن منفذ سياسي يجرى من خلاله البدء في إيجاد حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، وما جرى الإجماع عليه فلسطينيا، ويجب وقف لعبة العدو المتكررة على مدار الـ23 عاما الماضية منذ انتفاضة الأقصى وحتى اليوم، إذ يقوم كل عام أو اثنين يقوم بحرب تدميرية ضد أهالينا في قطاع غزة وصولا للضفة الغربية».