تحصين 126 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بواقع 126 ألف رأس ماشية.

تحصين 126 ألف رأس ماشية

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّ حملات تحصين الماشية ضمن الحملة القومية التي تشهدها المحافظة، تمكنت من تحصين 126 ألف رأس ماشية، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالقرى والمراكز، إضافة إلى ترقيم الماشية، مؤكداً إنّ الحملة مستمرة لحين الانتهاء من تحصين 220 ألف رأس ماشية.

تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية

وأوضح «بشار»، أنّ عدد الفرق المنتشرة في المحافظة 105 لجان، وأنّ غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تُتابع أعمال الترقيم، لافتاً أنّه جرى تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي، موجهاً بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للتحصين للأهمية القصوى.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ ، أن قسم الإرشاد البيطري، قدم النصح والمشورة لأكثر من 12 ألف شخص من مربي الماشية، وذلك على محورين الأول أثناء عمليات التحصين للحيوانات، والثاني عن طريق عد عدد من الندوات الإرشادية البيطرية داخل 13 إدارة بيطرية.

يذكر أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أطلقت في 19 نوفمبر الجاري، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لتكون هذه الحملة هي الثالثة التي يتم تنظيمها خلال عام 2023، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.