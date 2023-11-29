«رياضة كفر الشيخ» تدرب الفتيات على الحرف اليدوية لتوفير فرص عمل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمركزي شباب الكوم الطويل وبيلا، بمشاركة مراكز شباب إبشان، وأبو قطفة، والجرايدة.

ويأتي الملتقى بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المهارات الحرفية للمرأة المصرية

ويهدف الملتقى إلى الاهتمام بالمهارات الحرفية للمرأة المصرية، ومساعدتها على الإنتاج والعمل في حرف يدوية، وترويج النشاط في معارض تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الملتقى يتم تنفيذه بهدف تدريب فتيات المحافظة على الحرف اليدوية مثل صناعة الصدف، والإكسسوارات، وذلك لمواجهة البطالة، وتأهيلهن لسوق العمل الحر، وإكسابهن مهارة ومهنة تُدر عليهن أرباحًا، وتُوفر لهن حياة كريمة.

وتضمن الملتقى ورش عمل تدريبية على صناعة الصدف والإكسسوارات، بقيادة المدربات رانيا أبو شادي، وروضة مندور، وبإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد، منسق أندية الفتاة بالمحافظة، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وفريق عمل المراكز.