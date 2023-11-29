برتوكول تعاون بين مديرية الأوقاف و«مياه كفر الشيخ» لترشيد الاستهلاك

أعلن اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ عن توقيع الشركة بروتوكول تعاون مع مديرية الأوقاف بخصوص ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ على المجاري المائية من التلوث، إيماناً بأهمية كل قطرة مياه، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بشأن هذا الموضوع نظراً لقلة الموارد المائية، وما يواجهه العالم من تغيرات مناخية.

خطة زمنية لمجموعة من الأنشطة التوعوية

وقال رئيس الشركة، إنّ إدارة التوعية بالتعاون مع قطاع الجودة بالشركة نظمت زيارة إلى كل من مسجد الخيريين بالحامول، ومسجد سيدي فتح اللّه ببلطيم، ومسجد الملك بكفر الشيخ، وجرى عمل لقاءات مع الأئمة، ووضع خطة زمنية لمجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المساجد، وتخصيص دروس دينية وأجزاء من خطبة الجمعة للحديث عن ترشيد استهلاك المياه، والرد على استفسارات الأئمة لتوضيح المجهود المبذول فى توفير كوب ماء نظيف وأمن للمواطنين.

الحفاظ على المياه والمجاري المائية

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ إلى ضرورة تكاتف جميع المواطنين والجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للحفاظ على المياه والمجاري المائية.