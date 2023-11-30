تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمراكز «مطوبس، وسيدي سالم، ودسوق، وكفر الشيخ»، خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها مجالس المدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

إزالة 5 حالات بمركز مطوبس

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 610 متر بقرية «منية المرشد» وعزبة «عاشور»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 1400 متر بقرية «الورق»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 4 مخالفات بمركز دسوق

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط و10 أسهم بقريتي «محلة أبو علي، وكفر مجر»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية «الحلافي»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة، والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً، ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.