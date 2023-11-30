إنشاء شركة مصرية لإنتاج قطع غيار قطارات السكة الحديد.. اعرف التفاصيل

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الهندسية والتطوير، وفق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصيل بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستمثار.

ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يكون غرض الشركة إنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة لقطارات السكة الحديد وإنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة من جميع قطاعات الدولة المصرية المختلفة وتصنيع طلمبات المياه وقطع غيارها، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون المدني وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار من وزير النقل رقم 191 لسنة 2021.