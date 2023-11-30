طلاب مدارس وجامعة كفر الشيخ يزورون محطة سخا للبحوث الزراعية

استقبلت محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الزيارات لطلاب جامعة كفر الشيخ، ومدارس التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد عطوة خليل، مدير المحطة، للتعرف على دورها في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

استعراض مبسط لأنشطة المحطة

واستقبل المسؤولون في المحطة طلاب كليتي الزراعة والعلوم، وطالبات اتحاد مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات، وطلاب وطالبات مدرسة الزراعة بكفر الشيخ، وتم استعراض مبسط لأنشطة المحطة ودور المعاهد والأقسام البحثية المختلفة في استنباط الأصناف، وتقديم حزمة التوصيات للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية علاوة على أهمية محطات الأرصاد الجوية واستخدام الذكاء الاصطناعي لمجابهة التغيرات المناخية.

التعرف على أهم أنشطة المحطة

كما تم تنظيم ندوة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة، إضافة لما تُقدمه محطة البحوث الزراعية بسخا، لخدمة المجتمع المحيط بالمحافظة، والمساهمة في الدور التنموي لرفع قدرات الطلاب والطالبات، بالإضافة للتعرف على أهم أنشطة المحطة ودورها المتميز في المساهمة في الأمن الغذائي المصري، باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل، تتحمل التغيرات المناخية المتعددة.