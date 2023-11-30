«الري» يوجه بسرعة إعداد خطة لتنفيذ أعمال صيانة بوابات صرف المياه

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع عدد من القيادات، لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

واستعرض القيادات خلال الاجتماع نتائج الحصر الذي قامت به أجهزة الوزارة مؤخرا لجميع المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية، بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات (القناطر - الأهوسة - مصبات النهاية - البوابات - السحارات - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات - البوابات والهدرات والبدلات - الكباري)، والتي جرى تصنيفها مبدئيا طبقا لحالتها لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال.

تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى احتياجها للصيانة أو الإحلال

كما جرى استعراض موقف بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات بإجمالى حوالى 9700 بوابة، وأكد أهمية تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه، والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقا للاحتياجات الفعلية للترعة.

الحفاظ على منسوب المياه

وأكد الوزير أهمية صيانه هذه البوابات، نظرا إلى أهميتها في الحفاظ على منسوب المياه بالترعة، وتحسين عملية توزيع المياه داخل الترعة، وضمان التحكم في المياه المنصرفة من نهايات الترع للمصارف.

ووجه بسرعة إعداد خطط أعمال مرحلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية المختلفة بحيث يجرى البدء بالمنشآت الأكثر إحتياجاً للصيانة والإحلال، مع تأكيد ضمان عدم تأثر عملية توزيع المياه للأغراض الزراعية ولمياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، خلال تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت .

وجه بإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل المطلوبة لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها، مع ضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الاستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلا .

وأكد حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير بقية عناصر المنظومة المائية.