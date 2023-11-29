انعقاد الاجتماع الدوري لجامعة الزقازيق بحضور وزير الري.. ما أهم توصياته؟

عقد مجلس جامعة الزقازيق أمس الثلاثاء، اجتماعه الدورى بجلسته رقم 570 بحضور د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ود.ممدوح غراب محافظ الشرقية، ود.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من أساتذة الجامعة.

رحب المجلس بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وتهنئته على تعيينه عضواً من ذوى الخبرة بمجلس جامعة الزقازيق ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحضوره المجلس.

وزير الري خريج هندسة الزقازيق

ومن جانبه أعرب د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عن سعادته لوجوده فى رحاب جامعة الزقازيق ، كما أبدى ترحيبه الشديد واستعداده للتبرع بأي وقت أو أي مجهود لصالح الجامعة، مؤكداً أن مشروعاته البحثية تركزت لخدمة جامعة الزقازيق والتى تتمثل فى التعلم الإلكترونى ومساعدة العديد من الزملاء فى المهمات العلمية والدراسة بالجامعات الألمانية ، مشيراً إلى اعتزازه بأنه خريج هندسة الزقازيق دفعة 1991.

وفي السياق ذاته رحب د.ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدكتور هاني سويلم، معرباً عن سعادته بحضور جلسات مجلس الجامعة ، مؤكداً علي الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

كما أكد محافظ الشرقية عن أهمية الاصطفاف خلال المرحلة الراهنة، وأننا بصدد استحقاق هام وهو الإنتخابات الرئاسية، وأن هذه المرحلة لها أهمية كبيرة، بما للجامعة من دور كبير في التوعية بضرورة المشاركة وإدلاء المواطنين بأصواتهم ، كما استعرض سيادته أبرز المشروعات التي قامت بها المحافظة بكافة قرى ومراكز الشرقية خلال الفترة الأخيرة ، والتى تشهد ازدياد مرتفع برغم التحديات ، متمنياً للجميع الإستمرار في العطاء من أجل وطننا الغالى مصر.

رفع غرامات عن الطلاب المتأخرين

وقد وافق المجلس علي رفع غرامات التأخير للطلاب الذين لهم تخفيض مصروفات اجتماعية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك نظراً لقيام الإدارة باستكمال جميع الأبحاث الإجتماعية لغير القادرين علي الدفع.

إلزام الكليات بتحصيل المصروفات الدراسية

كما قرر المجلس إلزام كل كلية بتحصيل المصروفات الدراسية وكل المعاملات المالية الخاصة بالدراسات العليا من خلال شركات الدفع الإلكتروني وعدم تحصيل أي مبالغ في صورة نقدية أسوة بالمرحلة الجامعية الأولي بداية من العام الدراسي 2024-2025، علي أن يبدأ مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة بتصميم نظام يربط دفع المصروفات الدراسية بقيد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا مع بداية كل عام دراسي بداية من العام الدراسي، وذلك حتي يمكن إحكام الرقابة علي المبالغ التي يتم تحصيلها بمرحلة الدراسات العليا .

تحفيز الكليات لمواكبة التطور

وفى سبيل تحفيز كليات الجامعة نحو مواكبة التطور وافق المجلس خلال جلسته علي اقتراح إطلاق جائزة أفضل موقع إلكتروني بين كليات ومعاهد الجامعة ، وذلك فى ضوء احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى ومرور خمسين عاماً علي إنشائها ، بالإضافة إلى أهمية ربط مواقع الكليات على موقع الجامعة بالشبكة العنكبوتية .

التيسير على طلاب الدراسات العليا

وفي ضوء اهتمام الجامعة بالتيسير على طلاب الدراسات العليا وافق مجلس الجامعة علي إلغاء الفقرة رقم 10من البند ثانياً والخاصة بقواعد الإشراف والحكم والصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 414بتاريخ 21 ديسمبر 2021والتي تنص علي الإلتزام بألا تتم مناقشة الرسائل العلمية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد لجنة الحكم لمناقشة الرسائل العلمية .

تكريم طالب لحصوله على المركز الثالث عالميا

وعلى هامش فعاليات مجلس الجامعة، تم تكريم الطالب يسري سامي محمود الطالب بكلية التربية الرياضية بنين، لحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم ، وأول إفريقيا وأول كأس أوروبا وثالث بحر أبيض وثاني أوروبا المفتوحة.