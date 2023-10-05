إنجازات 10 سنوات.. عدالة في توزيع المياه ومحطات لتنقيتها في جميع المحافظات

أوفت الدولة المصرية بالتزاماتها تجاه المجتمع، وسعت نحو الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين، من خلال العمل على محاور العملية التشغيلية لمنظومة مياه الشرب، إما برفع نسبة التغطية للمناطق الجديدة والمحرومة، أو السعي إلى العدالة في توزيع شبكات المياه وتفعيل نظم المراقبة.

إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، أوضح أنّه نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب، بما يكفل إنجاز الأهداف الاستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطنين.

1089 محطة سطحية لتنقية المياه

وتوسّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال السنوات الـ10 الماضية، في إنشاء المحطات السطحية لتنقية المياه ليصل عددها لـ1089 محطة خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 1039 محطة خلال العام المالي 2015-2016 وبلغت الطاقة الإنتاجية للمحطات نحو 21.8 مليون متر مكعب في اليوم، والطاقة التصميمية 28.4 مليون متر مكعب في اليوم.

وأوضح الكتاب أنّ أطوال شبكات المياه بلغت نحو 162.2 ألف كيلومتر خلال العام المالي 2021-2022.

تنفيذ 72 مشروعا

وأشار الكتاب إلى أنّ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهت في الفترة من 2020 حتى 2022 من تنفيذ 72 مشروعًا بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وتستهدف الدولة تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بـ1477 قرية على مستوى الجمهورية لمد وتدعيم خدمة المناطق والشوارع المستجدة بالامتدادات العمرانية بالقرى.