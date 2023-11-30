حملات نظافة وتجميل وصيانة أعمدة الإنارة في شوارع كفر الشيخ

وجّه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جهاز النظافة والتجميل بالمدينة ورؤساء القرى، بتكثيف الحملات الدورية من نظافة وإنارة ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة وقرى المركز، وضرورة الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين.

رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بجميع القطاعات

ونفذ جهاز النظافة بمدينة بيلا، أعمال النظافة اليومية، والتي استهدفت رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بجميع القطاعات والشوارع الرئيسية بالمدينة، وجرى رفع كميات كبيرة من القمامة، ونقلها للمقلب العمومي، بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة مشرفين وعمال جهاز النظافة بالمدينة، بجانب أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات ضمن أعمال الصيانة الدورية بالمدينة، فضلاً عن استكمال أعمال تهذيب وقص الأشجار بمنتزهات وشوارع المدينة، لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في الشارع.

تمهيد وتوسعة بعض الشوارع والطرق الرئيسية

كما نفذت الوحدات المحلية بقرى المركز، عددًا من الحملات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الحملات تكثيف حملات النظافة اليومية بشوارع وتوابع القرى، حيث جري رفع جميع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرى والتوابع التابعة لها ونقلها للمقالب الوسيطة، تمهيداً لنقلها للمقلب العمومي بالمدينة، بجانب تمهيد وتوسعة بعض الشوارع والطرق الرئيسية بالقرى.

يأتي ذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، فضلاً عن متابعة رئيس قرية حاذق مستوي النظافة وانتظام العملية التعليمية بمدارس القرية.