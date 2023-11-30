ندوة مشتركة بين جامعة الزقازيق ومديرية الزراعة عن إنتاج «عيش الغراب»

أطلقت مديرية التموين بمحافظة الشرقية دورة تدريبية عن إنتاج وزراعة عيش الغراب فى الفترة من 29 وحتى 30 نوفمبر الجاري لتعزيز انتاج الفطر ذو القيمة الغذائية المرتفعة من البروتين وتوفير مشروعات ذات قيمة ربحية عالية للمقبلين على تربيته.

قيمة غذائية وطبية لعيش المشروم

تناولت الدورة الأهمية الاقتصادية لتربية عيش الغراب المتمثلة في القيمة الغذائية والطبية لعيش الغراب، كما أوضح القائمون على الدورة التدريبية الأنواع والأصناف المختلفة لعيش الغراب.

محاضرون ذو كفاءة بندوة التوعية بزراعة المشروم

ومن جهتهم أوضح القائمون على الندوة كيفية زراعة و إنتاج عيش الغراب المحارب تسويق عيش الغراب بحضور الاستاذ الدكتور داليا أحمد سامى أستاذ و رئيس قسم البساتين بكلية الزراعة حاضر فى الدورة الدكتور محمد حامد عريشة أستاذ مساعد الخضر بقسم البساتين كلية الزراعة جامعة الزقازيق فيما أعدت الندوة ماري عزمي مدير إدارة التدريب بالمديرية.

بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة والمديرية

ياتي ذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين كلية الزراعة جامعة الزقازيق ومديرية الزراعة بالشرقية و تحت رعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة بالشرقية والاستاذ الدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة جامعة الزقازيق والاستاذ الدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.