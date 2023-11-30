10 معلومات عن إنجي شرف بعد اعتزالها الفن

فاجأت الفنانة إنجي شرف الوسط الفني، منذ قليل، بإعلانها خبر اعتزالها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون ان تعلن أسباب الاعتزال.

أبرز المعلومات عن إنجي شرف

ويستعرض «الوطن» فى السطور التالية أبرز المعلومات عن إنجي شرف.

- ولدت 24 نوفمبر 1978.

- نشأت فى حي مصر الجديدة.

- ابنة اللواء أحمد سامح.

- فازت بلقب الوصيفة الأولى فى مسابقة ملكة جمال مصر.

- تخرجت في قسم إدارة الأعمال بجامعة سيتي الأمريكية.

- كانت بدايتها العمل في الإعلانات لمدة عام.

- اكتشفها المخرج منير راضي.

- بدأت التمثيل عام 1990.

- شاركت فى 50 عملا فنيا، أبرزها مسلسلات «الركين، عمارة يعقوبيان، نساء في الغربية، حدائق الشيطان، العندليب، ريا وسكينة»، وبعض الأفلام مثل «الشرف، فتاة من اسرائيل».

- تزوجت المذيع هشام بهي في عام 2007، وأنجبت منه زين عام 2008، ثم انفصلت عنه، وأعنت في يناير 2020 خطوبتها على رجل الأعمال يحيى الشناوي.