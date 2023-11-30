ميناء دمياط يستقبل 19 ألفا و874 طن بضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19874 طن تشمل 5377 طن رمل و622 طن كحول و2890 طن يوريا و203 أطنان ملح معبأ، و10782 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31346 طن تشمل 1120 طن خردة و4090 طن حديد و2785 طن معدات و157 طن تفاح و4361 طن فول و 1172 طن زيت طعام و12280 طن قمح و4500 طن ذرة و881 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1262 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 429 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4152 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119673 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 361496 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وشبرا، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5297 شاحنة.