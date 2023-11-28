تفاصيل حركة الصادرات والواردات للبضائع والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 8 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5699 طن تشمل 314 طن كحول و200 طن يوريا و5185 طن ملح.

6449 طن حديد

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 48 ألفا و736 طن تشمل 9980 طن خردة و6449 طن حديد و500 طن فول صويا و185 طن تفاح معبأ و567 طن كسب فول و10 آلاف و500 طن قمح و12218 طن ذرة و1152 طن خشب زان و7185 طن فول صب.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 590 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 141 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5616 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108 ألفا و695 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 368 ألفا و178 طنًا.

2644 طن قمح

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2644 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وإمبابة، و2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5263 شاحنة.