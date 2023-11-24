2.628 مليار جنيه إيرادات شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بزيادة 85.7%

كشف تقرير لوزارة النقل، عن تفاصيل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إذ جرى التصديق على القوائم كما جرى التصديق على نشاط مجلس الإدارة، إذ بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه، مقابل 1.415 مليار جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو 85.7% وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيهاً مقابل 673.962 مليون جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو 142.2% .

جذب 3 خطوط ملاحية جديدة

أكد التقرير ضرورة التطوير المستمر للمحطة، مشيداً بجذب المحطة 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية، مؤكداً ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للاستثمار مع الاستغلال الأمثل لكل المساحات داخل الميناء والمحطة بما يسهم في زيادة الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة على أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تسهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة وغيرها من الصناعات التكميلية.

خلق بيئة عمل مناسبة

ونوه إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية بين إدارة المحطة والعاملين بها وخلق بيئة عمل مناسبة لكل العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأنه لن تصرف أرباح للعاملين إلا في الشركات التي تحقق أرباحا فقط، وضروة التكامل المستمر بين المحطة والميناء واستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلي الميناء والمحطة واتخاذ الآليات التي تسهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن وتقليل مكوث السفن على الأرصفة، إضافة إلى تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلى المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين على أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل على زيادة حصتها من تجارة الترانزيت.