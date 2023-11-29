«دمياط» تنظم فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة بدعم من اليونيسف

أقامت جمعية كاريتاس مصر، اليوم، فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع، وذلك تحت رعاية محافظ دمياط وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وهيئة اليونيسف، وبالتعاون مع قومي المرأة بدمياط، ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

تعاون مشترك لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن حملة 16 يوما

تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وضمن خطة التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة كاريتاس مصر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع وكل القضايا الإنسانية، خاصة ذات الارتباط الوثيق بملف استضافة اللاجئين وفي إطار فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

فعاليات متنوعة في المكتبة والمدينة الصديقة للنساء

نظمت الهيئة بدعم من المفوضية ومنظمة اليونيسف فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، جاءت بحضور ميلاد فوزي مدير مكتب كاريتاس بدمياط، ومنى عمارة، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، ومحمد العوضي، مسؤول العلاقات العامة، ومنى عبدالله، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، ومشرفة على أنشطة مدن صديقة للنساء بعزبة البرج.

مسرح عرائس برسائل توعوية

واستهدفت الأطفال من أبناء المحافظة واللاجئين من الجنسيات السورية والسودانية المقيمين بمحافظة دمياط، لدمجهم بالمجتمع، حيث شملت فعاليات فنية وترفيهية ومسرح عرائس يحمل رسائل توعوية للأطفال عن حقوقهم وكيفية الحفاظ على أنفسهم من كافة أشكال العنف.

140 طفلا و60 سيدة

وتضمنت تلك الفعاليات ندوات ومسرحية استهدفت سيدات المحافظة واللاجئين، وتضمنت أهداف تتعلق بنشر الوعي بقضية مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى وخطورة الختان والزواج المبكر، حيث شارك في هذه الفعاليات 60 سيدة و140 طفلا.