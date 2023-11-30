بتكلفة 17 مليون جنيه.. توفير 24 مركبا جديدا للصيادين في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الصيد الآلي في البرلس، إطلاق 24 مركب صيد جديدة، للعمل في البحر الأبيض المتوسط، لفتح باب رزق دائم للصيادين من أبناء المحافظة.

وقال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تكلفة مراكب الصيد الجديدة، بلغت بنحو 17 مليون جنيه، وجرى نحت بعضها من الخشب وأخرى تم تشكيلها من الحديد، وتمت صناعتها بأيدي مصرية من الحرفيين من أبناء البرلس 100%، وهو ما يميز مهنة الصيد بسواحل البرلس، بأنها توفر كافة احتياجات عمليات الصيد كصناعة ومهنة.

55 ألف صياد يعملون في كفر الشيخ

وأشار إلى أن أكثر من 55 ألف صياد يعملون في مجال الصيد بسواحل البرلس، في محافظة كفر الشيخ، من مراكز، بلطيم، والبرلس، ومطوبس، وسيدي سالم، والذي يعد مصدر رزقهم لهم وأسرهم.