«التعليم» تعلن مواصفات امتحان العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية الترم الأول

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الورقة الامتحانية ومواصفات امتحان العلوم الفصل الدراسي الأول، لطلاب المرحلة الابتدائية بصفوفها الثلاثة الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الابتدائية

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم على مستوى صفوف المرحلة الابتدائية:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2023/ 2024.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للتلاميذ.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة الصف، المادة، الزمن، الدرجة الفصل االدراسي لغير الثانوية العامة، تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها؛ حجم الخط، نوع الخط المسافات بين السطورالهوامش العناوين تعليمات الأسئلة، جودة الطباعة، الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي للصفوف الدراسية الثلاث.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية المتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة 2023/ 2024.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة مع البعد عن الاحتمالات.

أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية

- الأسئلة الموضوعية، وتشمل (الاختيار من متعدد، الإكمال المقيد ، المزاوجة، صح وخطا، إعادة الترتيب).

- الأسئلة المقالية وتشمل (الشرح، الوصف التفسير، اذكر السبب، ماذا يحدث لو، التوضيح، المقارنة، التصنيف، ما النتائج المترتبة، التعليل).

- بالنسبة للاختبار المترجم لطلاب مدارس اللغات توضع الأسئلة والمصطلحات من الكتاب المدرسي المترجم بنفس الأسلوب، وألا تترجم الاختبار ترجمة حرفية إلى اللغة المقابلة مباشرة.