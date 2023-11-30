«التعليم»: توزيع التابلت على المديريات الأسبوع المقبل لتسليمه لطلاب «أولى ثانوي»

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الدفعة الأولى من تابلت الصف الأول الثانوي وصلت بالفعل مخازن وزارة التعليم، وسيتم توزيع التابلت على المديريات التعليمية الأسبوع المقبل استعدادا لتسليمه إلى طلاب الصف الأول الثانوي.

تسليم تابلت أولى ثانوي للمديريات

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّه سيكون هناك آليات وإجراءات محددة لجميع المدارس لتوزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي، ودفع تأمين التابلت وتسليم الأوراق المطلوبة وإقرار ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي، كما يلي.

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.