10 توجيهات من «التعليم» بشأن اللجان انتخابية وانضباط الدراسة

وجّهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن جاهزية المدارس لإجراء الانتخابات الرئاسية وانضباط سير العملية التعليمية، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجازة الانتخابات الرئاسية

وترصد السطور التالية جاهزية المدارس لإجراء الانتخابات الرئاسية وانضباط سير العملية التعليمية، كما يلي.

- التشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين والعاملين خلال فترة انعقاد الانتخابات من 10/11/12 ديسمبر 2023 مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم.

- حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات.

- التأكد من صيانة المدارس المخصصة كلجان انتخابية وظهورها بالمظهر اللائق.

تكثيف المعلمين لتدريس المقررات الدراسية

- تكثيف المعلمين لتدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

- عدم التراخي في غياب الطلاب في المدارس مع ضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة ومن بينها تطبيق اليوم الرياضي والثقافى بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة والذي يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين.

- تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية (مدرستنا).

- تنفيذ وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

- الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التي تتحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانا.

- تنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية وبينها تفعيل الغياب الإلكتروني وحصر الغياب يوميا بالمراحل التعليمية المختلفة.

- تشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم لحصر المتسربين والطلاب معتادي الغياب وإعداد تقارير بإجراءات وآليات متابعتهم من خلال الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس.

- الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش والتأكيد على إعلام الطلاب مبكرا بطريقة تطبيق الامتحان.

- سرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى وتيسير الإجراءات لهم.