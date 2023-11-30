«التعليم» تحدد مواصفات أسئلة امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة، بمدارس التعليم العام، وذلك للفصل الدراسي الأول.

مواصفات امتحان العلوم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية وتوزيع الأسئلة:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالى.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، كما يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- الأسئلة لا بد أن تكون محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان) جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

عدد الأسئلة لمادة العلوم

وحددت الوزارة عدد أسئلة الورقة الامتحانية ودرجتها لكل من الصفين الأول والثاني الإعدادي (السابع - الثامن)، بواقع 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 16 درجة، أما الصف الثالث الإعدادي 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 5 درجات.

وأكدت أن الدرجة الكلية لامتحان الفصل الدراسي الأول، الصفين الأول والثاني الإعدادي 64 درجة للامتحان التحريري 16 درجة للامتحان العملي ) خمس الدرجة، ويخصص 20 درجة أعمال سنة حيث القسم كما يلي: 5 درجات مواظبة 5 درجات سلوك 10 درجات اختبارات الشهور ، فتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الأول 100 درجة، أما الصف الثالث الإعدادي 20 درجة.