الحكومة توافق على تعديل مسمى «هندسة البترول» بجامعة النيل إلى «الطاقة والبيئة»

وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على عدد من القرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، فيما يخص تعديل مُسمى كلية هندسة البترول والتعدين ليصبح كلية هندسة الطاقة والبيئة.

ويأتي القرار الجديد وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي.