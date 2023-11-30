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الحكومة توافق على تعديل مسمى «هندسة البترول» بجامعة النيل إلى «الطاقة والبيئة»

كتب:

أسماء زايد
02:39 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
جامعة النيل

جامعة النيل

وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على عدد من القرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، فيما يخص تعديل مُسمى كلية هندسة البترول والتعدين ليصبح كلية هندسة الطاقة والبيئة.

ويأتي القرار الجديد وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي.

 

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