محافظ كفر الشيخ يشهد جلسة «الكلمة كلمتك» لتعزيز المشاركة بالانتخابات الرئاسية

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اللقاء الحواري «شارك.. الكلمة كلمتك»، اليوم الخميس، الذي عُقد بديوان عام للمحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

المحافظ: الشباب هم صوت الوطن وعزيمة الأمة

وقال المحافظ، إنّ الشباب هم صوت الوطن وعزيمة الأمة، مناشداً شباب الجامعات والكيانات الشبابية أنّ يخرجوا للإدلاء بأصواتهم، وتوعية المجتمع للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم لأداء الواجب الوطني، كما دعا شباب البرلمان وشباب يُدير شباب بتنسيق مديرية الشباب والرياضة، للمشاركة في تنظيم دخول المواطنين للجان الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى دور الشباب في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء للوطن، مستطرداً: «أننا نعيش حالياً فترة من أكثر الفترات استقراراً وأمناً بالرغم من المرور بالعديد من التحديات والصعوبات، وأنّ الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً نحو التنمية المستدامة في كل المجالات المتنوعة وواجبنا اليوم أنّ نُساهم جميعاً مساهمة إيجابية لاستمرار مسيرة النجاح حتى نجني ثمار ما تم غرسه ووضع أساساته خلال السنوات الماضية».

محافظ كفر الشيخ: المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطنى

وذكر المحافظ، أنّ المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطنى، وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور، وانتصار لإرادة الشعب المصرى و الحفاظ على مكتسباته، وتأكيد القدرة على التصدي لكافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن.

ودعا محافظ كفر الشيخ جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الفعالة وبقوة في الاستحقاقات الانتخابية استكمالاً لما أثبتوه من وطنيه ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكداً على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صوره من أجل استقرار مصر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أرجاء الوطن.

شرح ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة

وشرح الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق، ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني وحق أصيل لكل مواطن، وخطوات التصويت الانتخابي الصحيح، ومبطلات التصويت، كما تطرق إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى التسهيل علي المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت والمقرر لها أنٌ تبدأ في العاشر من ديسمبر وحتى الثانى عشر من ديسمبر داخل جمهورية مصر العربية، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية المشاركة السياسية الفعالة للمواطنين والشباب والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ليُقدم الشعب المصري المشهد الديمقراطى الذى يليق بتطور الدولة المصرية، مضيفاً أنّ مديرية الشباب والرياضة عكفت على عقد اللقاءات الحوارية المفتوحة حضرها ما يزيد عن 1700 شاب، آخرها حضور الشباب لقاء الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس منذ أيام مع الشباب وكافة فئات المجتمع منهم اللقاء الخاص بذوى القدرات لدعم وتشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم، وترسيخ مفهوم المواطنة، وممارسة الحق الانتخابى فى الاستحقاق الرئاسى القادم.

100 شاب وفتاة يحضرون اللقاء

كما حضر لقاء اليوم 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب والشيوخ ومراكز الشباب والكيانات الشبابية وأعضاء فريق YLY لحضور اللقاء الحواري.