«زراعة الشيوخ» تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدا

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، تعد جزءا مهما من العملية الانتخابية، ما يتطلب حرص جميع المصريين علي القيام به بالمشاركة.

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج غدا

وأضاف في تصريحات صحفية أن انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج غدا، سيكون عليه دور كبير في حث بقية المصريين في الداخل علي المشاركة، لذلك أدعو كل المصريين بالخارج للمشاركة وممارسة دورهم السياسي والدستوري، وعدم الالتفات إلي الأصوات المحبطة التى تقلل من أهمية المشاركة، وتروج بأن الانتخابات محسومة.

وتابع: «لا توجد انتخابات محسومة مسبقا، ولكن المصريين من سيحسمون الانتخابات بمشاركتهم، في ظل وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، كما أن نسبة المشاركة الكبيرة سوف تعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم في وقوفهم صفا واحدا أمام التحديات الخارجية التى تواجه البلاد».

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تدعم وجود استقرار سياسي واقتصادي قوى، وكذلك تؤدي إلى الحفاظ على ما شهدته البلاد من إنجازات ومشروعات تنموية.