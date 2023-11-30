وكيل «نقل النواب»: الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة للمصريين في الداخل والخارج

دعا النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، التى تنطلق بدءا من غد الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، بهدف إرسال رسالة للعالم أجمع بأن جموع المصريين يقفون خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الخارجية، وما يحاط بها من صراعات، مستهدفين استقرارها.

فرصة المواطن لممارسة حقه الدستوري

وأضاف في تصريحات صحفية أن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة للمصريين سواء المقيمين بالخارج أو الداخل، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم، والحفاظ على ما تشهده البلاد من استقرار وإنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات، إذ شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات بفضل المشروعات القومية.

وأشار إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تعد مكسبا كبيرا حصل عليه المصريين المقيمين في الخارج ضمن المكتسبات في الدستور الحالي، وهو أمر صحي يجب استمراره لما له من تأثير إيجابي في التمثيل الجيد للشعب المصرى بمختلف الانتخابات.

المشاركة الانتخابية واجب على المصريين

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن المشاركة الانتخابية واجب على المصريين، تقوم الدولة بتسهيل القيام به بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، مشددا أن إدلاء المصريين في الخارج سيكون تحت إشراف قضائي كامل بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بما يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالخارج والداخل والشعب المصري، خاصة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع ضوابط وإجراءات واسعة لتحقيق الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.