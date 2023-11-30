رفع درجة الاستعداد القصوى في أشمون لاستقبال الانتخابات الرئاسية

ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، اجتماع المجلس التنفيذي بأشمون والذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون بحضور قيادات المركز ومديري الإدارات المختلفة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة في المنوفية

استهل النمر الاجتماع بمناقشة استعدادات مركز أشمون لمارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها خلال أيام 10و11و12 من شهر ديسمبر القادم، وأكد النمر أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الإنتخابى كونه واجباً دستورياً، مشدداً علي رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية ومدى توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية ، مع مراعاة إختيار اللجان الإنتخابية بالدور الأرضى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وشدد على التأكد من جاهزية أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين وتوفير كافة سبل الراحة لهم، فيما وجه النمر بضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور مركز أشمون بالمظهر اللائق والمشرف.

صيانة أعمدة الإنارة في مركز أشمون

وخلال الإجتماع، شدد النمر علي مراجعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وتجديد الأعمدة المتهالكة بنطاق مركز أشمون بالتنسيق مع شبكة كهرباء أشمون للتأكد من مراعاه كافة إشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً علي سلامة المواطنين.

ووجه رئيس مدينة أشمون، بالمتابعة الدورية لتنفيذ إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة القطاعات والمنشآت العامة والمصالح الحكومية ،كما وجه النمر خلال الإجتماع بإستمرار تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية علي الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الإحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتوفير إحتياجاتهم الضرورية من السلع الأساسية.