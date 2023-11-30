تجمعات للمصريين بجنيف والنمسا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات
كتب:
يارا أشرف
03:39 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
تجمعات للمصريين في جنيف والنمسا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات
يتجمع المصريين في جنيف والنمسا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.
وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، بعد ساعات قليلة في نيوزيلندا في الساعة الـ10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الـ9 صباحا بتوقيت ويلينجتون، إذ يتجه أبناء الجاليات المصرية حول العالم إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليهم للإدلاء بأصواتهم خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.