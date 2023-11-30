تجمعات للمصريين بجنيف والنمسا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

يتجمع المصريين في جنيف والنمسا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، بعد ساعات قليلة في نيوزيلندا في الساعة الـ10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الـ9 صباحا بتوقيت ويلينجتون، إذ يتجه أبناء الجاليات المصرية حول العالم إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليهم للإدلاء بأصواتهم خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.