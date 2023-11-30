الجالية المصرية بجدة تطالب أعضائها بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

تعقد الجالية المصرية في جدة، اجتماعا لحث الأعضاء على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، قبل ساعات من انطلاقها بالخارج.

تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج غدا، حيث يتجه أبناء الجاليات المصرية حول العالم إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليهم للإدلاء بأصواتهم خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.