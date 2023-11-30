تجمع للمصريين في باريس لدعوة أبناء الجالية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظم العشرات من المصريين في العاصمة الفرنسية باريس تجمعاً عاماً لحث أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق في الخارج، غداً الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج غداً الجمعة، وتستمر على مدار يومي السبت والأحد، إذ يتوجه أبناء الجاليات المصرية حول العالم إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليهم، للإدلاء بأصواتهم خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.