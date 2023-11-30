المرشح الرئاسي فريد زهران يتلقى خطابا من نقيب الصحفيين

تلقى المرشح الرئاسي فريد زهران، خطابًا من الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل طلبات الصحفيين التي صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية وحماية الصحفيين.

وأكد فريد زهران، حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين وممثلي النقابات المصرية، وأكد تفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة في تطوير مهنة الصحافة وحماية المشتغلين بها وتوفير أجواء تمكنهم من ممارسة دورهم في ظل توافر أجواء مواتية لذلك.

وتعهّد زهران حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بتنفيذ 4 طلبات فورية، وهي إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة وإقرار تشريع ينظم عملهم ومراجعة تشريعات الحجب، وتعيين الصحفيين المؤقتتين في الصحف القومية المصرية وفق جدول زمني محدد وحسب أقدميتهم، واعتماد كارنيه نقابة الصحفيين وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كوثيقة للتعامل مع جميع الأطراف دون الحاجة لأي تصريحات أخرى، واقتصار الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط.

وأكد المرشح الرئاسي، أنّ باقي الطلبات ستكون محل بحث في حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة يرعاها حال فوزه.