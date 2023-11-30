الجاليات المصرية بميلانو وهولندا تدعو أعضاءها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

يتجمع أفراد الجاليات المصرية في الخارج، بمدينة ميلانو الإيطالية، وكذلك هولندا، لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، في خارج مصر بمختلف دول العالم، وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في التاسعة صباحا، بتوقيت كل دولة.

أول دولة تبدأ بها انتخابات الرئاسة 2024

ونيوزيلندا مقرر أن تكون الدولة الأولى التي تبدأ بها الانتخابات الرئاسية، وذلك الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا.

مواعيد عمليات الاقتراع يوميا

ومن المقرر إقامة الانتخابات الرئاسية على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقين 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الانتخابات يوميا في الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتغلق أبوابها يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.