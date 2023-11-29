ممثل الجالية المصرية في فرنسا: يجوز التصويت لمن يحمل بطاقة منتهية الصلاحية

قال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، إنّ الجالية المصرية في فرنسا متوسطة بنحو نصف مليون مواطن مصري ومصرية، موضحًا: «الكتلة الانتخابية عندنا تمثل بضعة آلاف من الأصوات الانتخابية».

ترتيبات الفترة الماضية

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، مقدمتا برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «بالنسبة للترتيبات في الفترة الماضية، فقد جرى عقد لقاءات متكررة من السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا مع كل أفراد البعثة الدبلوماسية لشرح كل الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية».

انتهاء سريان البطاقة أو جواز السفر

وتابع: «التقينا وزيرة الدولة لشؤون الهجرة بحضور المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للرد على استفسارات المصريين المهاجرين بالخارج للرد على أسئلة المغتربين، وبالنسبة لمن يحمل جواز سفر انتهت صلاحيته لا يمكنه التصويت، ولكن البطاقة حتى لو انتهت صلاحيتها يمكن لصاحبها استخدامها للتصويت وهذا الكلام على لسان المستشار أحمد البنداري».