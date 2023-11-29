رئيس الجالية المصرية بالسعودية: ندعم دولتنا.. والشباب سيشارك بكثافة في الانتخابات

قال أحمد علي حسن، رئيس الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إنّ الانتخابات للمصريين بالخارج ستكون في 1 و2 و3 ديسمبر وستبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، مشيرًا إلى أن الشباب المصري في السعودية لديه إقبال كبير للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيسهم، مشددًا على أن الجالية تدعم الدولة المصرية في ظل الظروف الإقليمية المحيطة.

حث أبناء الجالية المصرية في السعودية على المشاركة بالانتخابات

وأضاف حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، مقدمتا برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «قمنا بحث أبناء الجالية المصرية على المشاركة الفعالة من أجل بناء مصر لأن الصوت أمانة».

أكثر من 3 ملايين مصري في السعودية

وتابع رئيس الجالية المصرية في السعودية: «الجالية المصرية هنا تتخطى الـ3 ملايين مصري كأعلى رقم بالنسبة لأعداد المصريين بالخارج، وهناك قنصلية السفارة في الرياض والسفارة في جدة، وبالنسبة للمدن المتطرفة في المنطقة الغربية أو الشرقية أو الوسطى، فقد قمنا بعمل لجنة انتقالات بالتعاون مع أبناء الجالية المصرية ورؤساء الاتحادات لنقل ناخبين من مقرات سكنهم إلى مقرات الاقتراع في أيام الاقتراع الثلاثة».